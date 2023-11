Vier aanhoudingen na invallen onderzoek verdovende middelen

De recherche kreeg de organisatie na een uitgebreid opsporingsonderzoek in beeld. Bij de instap zijn verschillende disciplines van de politie ingezet, waaronder het arrestatieteam. De verdachten, drie mannen van respectievelijk 23, 28, en 60 en een vrouw van 51 jaar oud, zijn allen woonachtig in Venray.



Er werd doorzoekingen gedaan in woningen en een bedrijfspand, waarbij verschillende van deze panden werden gebruikt als zogenaamde stashlocatie; de plek waar de voorraad illegale verdovende middelen wordt bewaard om te verhandelen. Bij de doorzoekingen namen collega’s meerdere (vuur)wapens, handelshoeveelheden drugs, sierraden, een grote som contant geld, gegevensdragers en administratie in beslag.



De vier verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren. Het onderzoek is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Drugsindustrie oorzaak van zware criminaliteit

Er gaan op jaarbasis in Nederland vele miljarden euro’s om in de criminele drugsindustrie. De illegale inkomsten uit drugsactiviteiten worden in de legale economie witgewassen. Drugsproductie- en handel is vaak de oorzaak van ondermijning in Nederland. Deze ondermijning heeft allerlei zware criminaliteit tot gevolg. Denk aan witwassen, corruptie, bedreiging en geweld. Daarom pakken we de betrokken criminele netwerken hard aan.