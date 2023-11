Identiteit verdachte explosief 2de Jan Steenstraat bekend

Direct na het incident is een rechercheonderzoek gestart. Binnen dit onderzoek is inmiddels de identiteit bekend van de persoon die vermoedelijk het explosief plaatste en tot ontploffing bracht. Het onderzoeksteam heeft daarnaast het vermoeden dat er opdracht is gegeven door een ander dan verdachte voor deze explosie. Het vermoeden bestaat dat deze opdrachtgever afkomstig is uit Brabant. De politie wil daarom graag in contact komen met mensen die hierover meer weten.

De recherche doet een dringende oproep aan getuigen en mensen met informatie over dit incident om zich te melden. U kunt hierbij ook anoniem blijven. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het verdere verloop van het onderzoek.

Indien u meer weet over dit incident of de achtergronden ervan, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de recherche. U kunt uw informatie doorgeven via 0800 6070 of anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Vermeld zaaksnummer 2023253881.