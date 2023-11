Drugslab aangetroffen in Overdinkel

Afbeelding ter illustratie.

De politie kwam het drugslab op het spoor na meerdere meldingen van stankoverlast in de omgeving. Enkele agenten voelden zich onwel toen ze onderzoek deden. Er is toen opgeschaald met verschillende hulpdiensten (GRIP1) omdat er sprake kon zijn van gevaarlijke stoffen. De agenten zijn voor controle naar het ziekenhuis gegaan, maar bleken geen blijvende klachten te hebben. De Dienst Speciale Interventies (DSI) ondersteunde omdat niet duidelijk was hoeveel verdachten er in het pand waren en in hoeverre zij een gevaar konden vormen. Er zijn meerdere verdachten aangehouden, op dit moment worden er geen details hierover gegeven. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmanteling en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld.

Gevaarlijke situaties

Een drugslab of opslagplaats is een groot risico voor bewoners en omwonenden. Bij de productie van drugs worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Die kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu en leiden tot explosies, gevolgd door brand. Daarnaast kan een locatie waar (grondstoffen voor) drugs worden opgeslagen of geproduceerd leiden tot meer crimineel verkeer in de buurt. Hierdoor wordt de buurt onveiliger.

Voorkom gevaar, meld vermoedens

Om drugscriminaliteit tegen te gaan en gevaarlijke situaties in uw omgeving te voorkomen, is uw hulp onmisbaar. Heeft u een vermoeden van een drugslab of een drugsopslaglocatie bij u in de buurt? Meld dit bij ons via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0900 – 7000.