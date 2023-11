Politie zoekt getuigen dumpen (drugs)afval

Het lijkt erop dat het dumpen zich heeft voorgedaan in de nacht van maandag op dinsdag. Ongeveer 35 vaten zijn aangetroffen in de berm, vermoedelijk gevuld met drugsafval. De inhoud hiervan zal verder worden onderzocht.

Indien u informatie heeft of getuige was, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

2023255496