Politie zoekt getuigen van steekincident in Purmerend

Het slachtoffer was aan het werk in een loods toen twee mannen binnenkwamen. Het tweetal eiste persoonlijke goederen, wat leidde tot een woordenwisseling die uitmondde in mishandeling. Hierbij werd het slachtoffer geschopt, geslagen en gestoken. Vervolgens gingen de daders er vandoor in de auto van het slachtoffer. Deze auto is later op de avond aangetroffen aan de Pascalstraat in Purmerend.



Het signalement van de daders is als volgt:



Dader 1: slank postuur, dunne baard, lang gezicht, zwarte muts. Deze licht getinte man was ongeveer 1.80 meter lang. Hij droeg een grijs joggingpak met grijs en rood, en had een zwarte met grijze heuptas bij zich.



Dader 2: fors postuur, licht getint, hangende ogen, vollere baard. De dader droeg een groen joggingpak met een capuchon en opvallend waren de blauwe 'doktershandschoenen'.



De politie is op zoek naar getuigen en/of mensen met informatie. Bel met 0900-8844. Beelden zijn welkom via www.politie.nl/upload.



