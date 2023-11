Onderzoek naar ramkraak juwelier

Rond 02.30 uur reed er een auto door de gevel van het winkelpand, waarna vier personen de winkel ingingen. Na korte tijd vluchtten de verdachten op klaargezette fietsen in de richting van de Willem de Zwijgerlaan. De politie is direct op zoek gegaan naar de verdachten, maar heeft ze niet aangetroffen. Het is nog onbekend of de verdachten buit hebben gemaakt.

Zwarte gestolen Hyundai Tucson

De politie is direct een onderzoek gestart. Daarbij kan ze de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u de ramkraak zien gebeuren en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u anderszins informatie over deze zaak? Neem dan contact met ons op. Bij de ramkraak is een zwarte Hyundai Tucson gebruikt die tussen 11 en 13 oktober is gestolen in Pijnacker. Ook informatie over deze auto kan voor het onderzoek zeer bruikbaar zijn. Neem contact op via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via M.: 0800-7000.