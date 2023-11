Cobra’s en Mortieren in schuur bij woning

Tilburg - De politie heeft dinsdag 28 november jl. in een schuur van een woning in de wijk Broekhoven in dozen, koffers en tassen bij elkaar circa 44 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. De politie kwam de partij naar aanleiding van informatie over de verkoop daarvan op sociale media op het spoor.