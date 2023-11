Man gewond bij steekincident; vrouw aangehouden

Rond 21.45 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er in de woning een incident was geweest en dat de man gewond was geraakt. Ter plaatse bleek dat de man en vrouw, bekenden van elkaar, ruzie hadden gehad. De vrouw heeft de man daarbij gestoken. Hij raakte gewond aan zijn been en pols en is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

Onderzoek

De 28-jarige bewoonster is aangehouden en in verzekering gesteld. Wij doen verder onderzoek naar de toedracht van het incident. In de woning was ook een klein kindje aanwezig. Dat is niet gewond geraakt en er is voor passende opvang gezorgd.