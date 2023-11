Politie pakt tweede verdachte op voor woningoverval Veghel

Woningoverval

De bewoners van een woning aan de Van Limburg Stirumstraat werden in de nacht van 13 op 14 oktober overvallen. Iets na middernacht werden zij door meerdere personen bedreigd met een wapen. De verdachten vluchtten na de overval met hun buit in onbekende richting.

De politie en recherche deden uitgebreid (sporen – en buurt)onderzoek op de locatie. Eerder vroegen wij onder meer in dit bericht aandacht voor deze zaak. Wij danken iedereen voor het meedenken.

Aanhouding verdachten

Door het onderzoek van de recherche kwamen twee mannen (21 en 23 jaar) uit Nijmegen in beeld als verdachten. De tweede verdachte is dus dinsdag in hun woonplaats opgepakt in verband met de woningoverval in Veghel. De slachtoffers zijn op de hoogte gebracht van de aanhoudingen.

De twee Nijmegenaren zitten vast voor verder onderzoek.

Informatie

Heb je info deze zaak? En heb je die nog niet met ons gedeeld? Dan komen wij graag met je in contact via een van onderstaande informatieknoppen.