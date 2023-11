Man bestolen door twee nepagenten

De bewoner zat thuis te wachten op bezoek, toen er werd aangebeld. Voor de deur stonden twee mannen die vertelden van de politie te zijn en legitimeerde zich met een zogenaamde politiepas.

Ze vertelden dat degene met wie hij een afspraak had, werd gezocht door de politie en dat ze kwamen voor onderzoek.

De mannen kregen de bewoner zover dat hij hen geld dat hij in huis had, overhandigde. De mannen gingen ervandoor in een zwarte Volkswagen Polo.

Signalement

Man 1

Lichtgetinte huid

Ongeveer 1,70 meter lang

Stoppelbaard

Schoudertas van Gucci

Man 2

Lichtgetinte huid

1,80 a 1,85 lang

slank postuur

Droeg een trainingspak

Getuigen gezocht

De politie onderzoek deze zaak en is op zoek naar getuigen, naar mensen die meer weten over deze zaak of op een zelfde soort manier zijn bestolen.

Zij kunnen contact opnemen via

onderstaand tipformulier

telefonisch via 0900 8844

anoniem via meldmisdaadanoniem.nl/0800 7000

Staat er iemand voor de deur die zegt van de politie te zijn en u vertrouwt het niet, doe dan niet open en bel de politie om te checken of het verhaal klopt.