Hilversummer (64) overleden na mishandeling in Amersfoort

De toedracht

Twee jongens reden op één fiets over de stoep langs de man. De man zei hier iets van en er ontstond conflict tussen de man en één van de jongens. De man kreeg daarbij een harde duw, viel en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht.

Omstanders ontfermden zich over de man en de twee jongens gingen ervandoor.



De man is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij helaas woensdag 29 november is komen te overlijden.



Aangehouden

Het was druk op het Stationsplein ten tijde van het incident en er is met veel getuigen gesproken. Ook zijn camerabeelden uitgekeken.

De jongen die verdacht wordt van het geven van de duw is dinsdag 28 november aangehouden. Hij is 17 jaar en woont in Amersfoort. Hij wordt nu verdacht van mishandeling met de dood als gevolg.