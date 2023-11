Jongeren aangehouden na overval tankstation in Vianen

*Afbeelding is ter illustratie

Een getuige zag het gebeuren, belde direct de politiemeldkamer via 112 en besloot de verdachten te volgen. Zijn telefoontje was cruciaal. Mede dankzij zijn informatie konden inmiddels gewaarschuwde agenten snel de twee verdachten signaleren. Op het moment dat de verdachten de politie zagen, besloten ze van hun scooter te springen en het op een lopen te zetten.

Eerste verdachte aangehouden dankzij burgerhulp

Doordat de getuige de politie snel inschakelde en nauwkeurig kon vertellen waar ze op dat moment reden, kon er snel en adequaat gehandeld worden. Na een korte achtervolging kon een 17-jarige man uit Nieuwegein op de Achterkade, ruim 5 km van het tankstation, worden aangehouden.

Zoektocht naar de andere verdachte

De tweede verdachte wist te ontkomen. De hondengeleiders werden direct ingezet om de omgeving af te zoeken met hun speurhond, maar helaas zonder resultaat. In de achtergelaten scooter wordt de buit van de overval aangetroffen.

Tweede verdachte thuis aangehouden

Door onderzoek wisten agenten de tweede verdachte te achterhalen: een 17-jarige man uit de gemeente Vijfheerenlanden. Hij is vrijdagochtend 3 november thuis aangehouden. Beide 17-jarigen worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op het tankstation en zitten op dit moment nog vast om verhoord te worden.

Ziet u iets verdachts? Bel direct 112!

Dankzij de alerte getuige kon de politie de eerste verdachte aanhouden. Het is dus ontzettend belangrijk om bij verdachte situaties niet te twijfelen, maar direct 112 te bellen. Dit vergroot de kans om verdachten op heterdaad aan te kunnen houden. Heeft u belangrijke informatie over misschien een ander incident? Bel dan 0900-8844 of vul hier het meldformulier in. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook. Dat kan hier of door te bellen met 0800-7000.