Politie treft gestolen goederen aan in Woerden ter waarde van ongeveer €29.000

Als de man zijn eigen spullen tegenkomt besluit hij op de advertentie te reageren, maar niet zonder hulp. Zodra de hij de afspraak heeft geregeld, schakelt hij ook de politie in en vertelt hij zijn verhaal.

Autobedrijf vol met gestolen spullen

Als er een plan is er gemaakt besluiten agenten als eerst binnen te stappen in een bedrijfspand in Woerden. Daar treffen collega’s meerdere gestolen goederen aan met een totale waarde van meer dan 20.000 euro. De spullen zijn in beslag genomen en worden na overleg met het Openbaar Ministerie op een later moment teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. Een 47-jarige man uit Woerden is dezelfde dag nog aangehouden en zit op dit moment nog vast om verhoord te worden. De man wordt verdacht van heling.