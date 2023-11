Verdachte aangehouden in onderzoek naar overlijden 60-jarige IJmuidenaar

Het slachtoffer is op maandag 16 oktober rond 16.00 uur dood aangetroffen in zijn woning aan het Sam Vlessinghof in IJmuiden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het om een niet-natuurlijk overlijden gaat. De aangehouden verdachte is op vrijdag 3 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte voor veertien dagen in bewaring wordt genomen.