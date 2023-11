Agent lost waarschuwingsschot op de Dalsteindreef

Kort voor de aanhouding ziet een oplettende getuige vanuit de metro op metrohalte Venserpolder een groep minderjarige personen op het perron. Melder ziet bij één van de verdachten een voorwerp gelijkend op een vuurwapen en besluit daarop 112 te bellen.

Als agenten ter plaatse komen, rent een deel van de groep weg en klinkt er een knal vanaf de plek waar de groep eerst stond. Omdat de knal volgens de gealareerde agenten lijkt op het geluid van een schot en de verdachten niet luisteren naar de waarschuwingen die de agenten geven, voelt één van de agenten zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Kort daarop weten de agenten twee verdachten aan te houden. In de omgeving wordt een nepvuurwapen aangetroffen. Bij één van de verdachten wordt illegaal vuurwerk aangetroffen. Het nepvuurwapen en het vuurwerk zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. De verdachten zijn na verhoor heengezonden en zullen binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.

(Nep)vuurwapen

Vanaf een afstand is het zeer moeilijk in te schatten of het om een echt of nep wapen gaat. Daarom nemen agenten omwille van de veiligheid van henzelf, maar ook van omstanders, geen enkel risico en treden altijd op. In dit geval bleef het bij een waarschuwingsschot, maar bij verzet of anderszins onvoorspelbaar gedrag van de verdachten had zich een heel ander scenario kunnen ontvouwen.



Foto: Stockfoto