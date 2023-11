Drugs en geld aangetroffen bij controle spookbewoning

Spookbewoning

In de strijd tegen ondermijning stuiten de politie en gemeente regelmatig op het fenomeen spookbewoning. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op. Ziet of hoort u signalen van spookbewoning; laat het weten aan uw wijkagent. U kunt altijd bellen met 0900-8844 of anoniem uw informatie doorgeven via 0800-7000.