Waardevol instrument gestolen uit Internationale trein

Het gaat niet zomaar om een viool, maar om een bijzonder exemplaar met een waarde van ruim 30.000 euro. De eigenaresse wil graag haar viool terug en de politie houdt met alle plezier de dader van de diefstal aan.

Weet u meer?

Onze recherche hoort dan ook graag of er mensen zijn die meer informatie hebben: mogelijk is de viool te koop aangeboden of bespeelt iemand ineens dit unieke instrument. De viool zit in een rechthoekige donkerkleurige koffer. Deel uw informatie via het tipformulier of via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

Vermeld het zaaksnummer: 2023246118