Getuigen gezocht na mishandeling trambestuurder

De trambestuurder sprak rond 21.00 uur een viertal jongens aan die de lift blokkeerden met een elektrische step. Vrijwel direct werd de trambestuurder van meerdere kanten aangevallen door het viertal en kreeg hij vuistslagen. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

Signalement verdachten

De trambestuurder is mishandeld door vier jongens van vermoedelijk rond de 18 jaar oud. Allen hadden een licht getinte huidskleur. Een verdachte droeg een groene jas en is op de elektrische step weggegaan in de richting van het stadshart van Zoetermeer. De andere drie verdachten zijn in onbekende richting vertrokken. Een van hen droeg een grijze trui, een ander een zwarte jas met een kraag en de laatste verdachte had een donkerblauwe jas aan met capuchon.

Getuigen gezocht

Zegt dit signalement u iets? Wellicht in combinatie met de elektrische step? Of bent u getuige geweest van het incident en hebt u nog niet met de politie gesproken? Bel dan 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Mocht u camerabeelden hebben, dan kunt u deze hier ook delen. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan anoniem met M. 0800-7000.