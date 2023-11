246 kilo vuurwerk gevonden in woning

De politie had het vermoeden dat er mogelijk grote hoeveelheid vuurwerk in de woning zou liggen. Agenten zijn daarom direct een onderzoek gestart. Ze zijn de woning binnen gegaan en treffen daar het vuurwerk aan. Gezien de gevaarzetting van de hoeveelheid vuurwerk en het in elkaar geknutseld vuurwerk is de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) naar de woning gekomen. In totaal is 246 kilo vuurwerk in beslag genomen.