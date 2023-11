Integrale verkeerscontrole havengebied Moerdijk

Motorrijders van de politie en de Koninklijke Marechaussee hebben voertuigen naar de controleplaats langs de Zuidelijke Randweg gebracht. In totaal zijn hier 40 voertuigen uitgebreid gecontroleerd. Bij diverse voertuigen zijn overtredingen en misstanden geconstateerd.

Bekeuringen

De politie schreef in totaal 11 bekeuringen voor onder meer het hebben van gladde banden, niet gezekerde lading, overbelading en een scheur in de voorruit. Sommige bekeuringen waren ook gekoppeld aan een maatregel, zo moesten de gladde banden direct vervangen worden, zodat de combinatie weer veilig de weg op kon. Bij een vrachtwagen- combinatie werden zoveel technische gebreken geconstateerd, dat de combinatie niet meer verder mocht rijden.

De chauffeur van deze combinatie had ook niet de vereiste code 95 op zijn rijbewijs bijgeschreven staan.

Door de Belastingdienst werd 2x een proces-verbaal opgelegd, vanwege het rijden met een voertuig met Buitenlands kenteken terwijl de eigenaar in Nederland ingeschreven staat.

Daarnaast kreeg iemand een proces-verbaal in verband met het niet tonen van een kentekenbewijs bij het voeren van een handelaarskenteken.

Ondermijning

Naast het aanpakken van overtredingen en misstanden was de controle ook gericht op het verzamelen van informatie over ondermijnende criminaliteit. Als overheid werken we intensief samen om ondermijning aan te pakken.