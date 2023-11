Gewelddadige diefstal met dure telefoons als buit a.s. maandag in Bureau Brabant

Veldhoven, Aarle-Rixtel - Aanstaande maandag in Bureau Brabant aandacht voor een gewelddadige diefstal bij een telefoonzaak in Veldhoven. Vier mannen gingen er vandoor met dure telefoons. En vragen we uw hulp bij de diefstal van een winkelwagen vol met boodschappen bij een supermarkt in Aarle-Rixtel.