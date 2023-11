Ondermijning; wat is het en wat kunnen we er tegen doen?

Controle klein vervoer

Drugs, wapens en geld worden iedere dag in bijvoorbeeld tassen vervoerd door de binnenstad. Degene die dat doen, rijden nagenoeg altijd op een fiets, scooter of ander klein vervoer. Om deze problematiek in de kraag te kunnen vatten en de heterdaadkracht in de aanpak van ondermijning te vergroten, voert de politie controles uit door op een laagdrempelige manier contact te maken met bestuurders van deze vervoersmiddelen. Door deze werkwijze heeft de politie al heel wat verboden goederen en middelen van straat gehaald.

Er heeft een achtervolging van een scooter plaatsgevonden. De bestuurder gooide tijdens de achtervolging iets in het water. Hier is later naar gezocht door duikers maar is helaas (nog) niet teruggevonden. Daarnaast is iemand aangehouden die een vuurwapen bij zich droeg en zijn er bij verkeerscontroles in ieder geval twaalf processen verbaal uitgeschreven.