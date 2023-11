Overleden vrouw in IJ: vermoedelijk sprake van misdrijf, identiteit onbekend

Amsterdam - Woensdagmiddag 29 november 2023 werd in het IJ het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. Uit het eerste onderzoek naar haar dood blijkt dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over de zaak, bijvoorbeeld over wie de vrouw zou kunnen zijn. Dat is vooralsnog namelijk onduidelijk. In de hoop de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, deelt de politie foto’s van enkele van haar tatoeages.