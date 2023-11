Verdachte aangehouden na steekincident

Rond 03:30 uur kreeg de politie een melding van een bewoner van een van de flats aan de Juniusstraat. De bewoner trof aan zijn deur een buurman die even eerder betrokken was geweest bij een steekincident. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren gekomen is het slachtoffer vervoerd naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan zijn verwondingen. De politie is direct een onderzoek gestart, wat later op de dag leidde tot de aanhouding van een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het steekincident.

De recherche doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij kan het de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u in de nacht van 29 op 30 november iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Juliusstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.