Actie tegen namaakartikelen levert duizenden telefoonaccessoires op

Rotterdam - Bij een controle gericht op het bestrijden van handel in namaak artikelen zijn dinsdag 28 november duizenden namaak telefoonaccessoires in beslag genomen in een bedrijfspand aan de Vareseweg. De handelaren in de namaak artikelen kunnen flinke boetes verwachten.