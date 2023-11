Politie houdt brandstichtende indringer aan, deel seniorencomplex ontruimd

De politie wil graag benadrukken dat door het alerte optreden van de hevig geschrokken bewoners erger leed is voorkomen. Mede dankzij hun inzet kon de brand niet groter worden en zich verder verspreiden over meerdere woningen. En mede dankzij hun optreden zijn er geen ernstig gewonden gevallen.

Het incident

Toen een nietsvermoedende 87-jarige bewoner van de Hopliedenkade woensdagavond 29 november rond 22.00 uur na aankloppen de deur van zijn woning opendeed, werd hij door een man die hij niet kende tegen de grond gewerkt. De indringer ging daarna het huis van de 87-jarige man binnen en stichtte er brand. De bewoner wist ondertussen alarm te slaan, waarna diverse buren te hulp schoten. Ze probeerden onder andere de brand te blussen, in afwachting van de brandweer. Ook hielden ze de verdachte vast, in afwachting van de politie.

Evacuatie

De wijkagent, die als eerste arriveerde, hield samen met een andere politieagent de verdachte aan. Nadat ze de verdachte aan een andere politie-eenheid hadden overgedragen, zijn ze direct begonnen met het evacueren van de woningen op de verdieping waar de brand woedde en het regelen van opvang voor de naar buiten gestuurde bewoners van de flat. Brandweerlieden hielden zich ondertussen bezig met het bestrijden van de brand en de heftige rookontwikkeling in het gebouw. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over de slachtoffers. Meerdere bewoners bleken namelijk tijdens het evacueren rook te hebben ingeademd. De gemeente Tilburg heeft geregeld dat de geëvacueerde bewoners konden worden opgevangen in een restaurant aan de Piushaven. Kort voor middernacht heeft de officier van dienst van de brandweer het sein ‘veilig’ gegeven en konden mensen terug naar hun eigen woning.

Verder verloop

De aangehouden verdachte is een 41-jarige Kroaat, zonder vast adres in ons land. De man bleek gewond te zijn en is in het ziekenhuis opgenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat hulpverleners eerder op de dag al met de man te maken hebben gehad. Rond 06.00 uur bleek hij met onderkoelingsverschijnselen op straat te zijn aangetroffen. Hij is toen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar weigerde hij rond 09.00 uur te vertrekken. Nadat politieagenten met hem gepraat hadden, ging hij toch weg, maar weigerde naar de daklozenopvang te gaan. Omstreeks 12.45 uur kreeg de politie de melding dat drie mannen die vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of drugs waren zich hinderlijk gedroegen voor een supermarkt in de Aabe-straat en daar mensen lastigvielen. Agenten hebben het drietal verzocht te vertrekken. Eén van die mannen bleek de later aangehouden verdachte te zijn.

De man ligt nog in het ziekenhuis en wordt, zodra dat kan, naar een politiecel gebracht voor onderzoek en verhoor.