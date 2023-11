Onderzoek naar autodiefstallen leidt tot vier aanhoudingen

Afgelopen tijd is er intensief speurwerk verricht naar aanleiding van aangiftes van meerdere diefstallen van dure auto’s waaronder oldtimers. Dit leidde naar drie locaties die mogelijk verband houden met deze criminele activiteiten.

Geld en illegaal vuurwerk

In een aantal woningen zijn donderdagochtend doorzoekingen geweest. Hierbij zijn goederen en gereedschappen aangetroffen die enkel worden gebruikt bij het stelen van voertuigen. Daarnaast is er op één van de locaties een partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Verder zijn er op diverse plaatsen grote sommen geld gevonden. Verder onderzoek moet de herkomst van het geld en de goederen aan het licht brengen.

Aanhoudingen

Er zijn vier verdachten aangehouden. Het zijn mannen van 20, 23, 25 en 49 jaar oud, die allemaal in Maastricht wonen. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.