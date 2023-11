Poging overval op tankstation in Blerick

Rond 18:10 uur kwam er een man binnen die de medewerkster van het tankstation bedreigde en probeerde een greep te doen in de kassa. Door snel en doortastend optreden van deze medewerkster lukte het de overvaller niet om geld buit te maken. Een poging om de kassalade open te krijgen mislukte. Daarna verdween de verdachte zonder buit samen met een persoon die buiten op de uitkijk had gestaan.

Verdachte 1

De verdachte was 1.60 tot 1.70 lang en gekleed in een trui met capuchon met een opvallende afbeeldinge van een clown erop in de kleuren rood/oranje/wit/blauw. Hij droeg een grijze trainingsbroek met witte strepen tot aan de knie en zwarte gymschoenen. Hij droeg een mondkapje of sjaal voor zijn mond en had handschoenen aan.

Verdachte 2

De verdachte die buiten op de uitkijk had gestaan droeg een grijs/zwarte broek en een zwart jack. Hij had bergschoenen aan en kort donker haar.

De politie stelde meteen een onderzoek in maar de beide verdachten werden niet meer aangetroffen.