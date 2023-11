Passagiers taxibus gewond na aanrijding

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.20 uur op de snelweg ter hoogte van Goes. De taxibus reed achter op een vrachtwagen. Brandweermensen hebben de passagiers uit de bus bevrijd. De slachtoffers zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Agenten hebben bij de chauffeur een blaas- en speekseltest afgenomen. De bestuurder reed niet onder invloed van alcohol of drugs. Verkeersongevallenspecialisten hebben op de plaats van het ongeval onderzoek gedaan naar de toedracht. De snelweg is tijdelijk afgesloten geweest voor de hulpverlening, het onderzoek en bergingswerkzaamheden. De taxibus is meegenomen voor verder onderzoek.