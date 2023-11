Politie start onderzoek naar beroving waarbij tiener flink gewond raakt

Nadat het slachtoffer rond middernacht klaar is met werken, fietst hij naar huis. Een groepje jongens, vermoedelijk allemaal tieners, trekken op het Olympiaplein de aandacht. Ze roepen naar het slachtoffer en fietsen achter hem aan. Een van de jongens rijdt op een elektrische fiets en weet het slachtoffer op de Willy den Oudenstraat klem te rijden. Vervolgens komen ook de andere jongens om het slachtoffer heen staan. Dan gaat het mis. Ze willen geld hebben, maar dit heeft de jongen niet. Ze geven hem meerdere klappen, waarop hij op de grond valt. Ook hier gaat de mishandeling door. Er wordt flink geslagen en geschopt. Terwijl de groep zijn draadloze oordopjes, meerdere kledingstukken en zijn pasjes pakken, roepen ze ook nog eens dat ze hem doodschieten als hij niet meewerkt. Op enig moment weet het slachtoffer te vluchten en belt bij een van de omliggende huizen aan voor hulp. Hier wordt de politie gebeld. Het slachtoffer deed direct aangifte en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de daders.

Weet u meer?

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Het groepje zou hebben bestaan uit ongeveer vijf jongens die zich die avond al enige tijd vervelend zouden hebben gedragen op het Olympiaplein. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2023281557.