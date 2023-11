Politie onderzoekt melding schietincident Grote Beerstraat Groningen

De eerste bevindingen in het onderzoeken wijzen op een ruzie op straat tussen meerdere mensen. Hierbij is een vechtpartij ontstaan. Eén persoon wordt ervan verdacht dat hij anderen heeft bedreigd en in de lucht heeft geschoten met een mogelijk vuurwapen. Deze man zou daarna zijn weggevlucht.

Inval woning

Een arrestatieteam heeft later op de dag in inval gedaan in een woning aan de Zonnelaan. Zij hebben de vermeende schutter hier niet aangetroffen. Het politieonderzoek naar dit incident gaat verder. Er is onder meer onderzoek gedaan op het plaats delict, er is met getuigen gesproken en camerabeelden zijn bekeken.

Tip de politie

Heeft u informatie die het politieonderzoek kan helpen? Neem dan contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook uw tips in het onderstaande tipformulier achterlaten, als bijlage kunt u eventueel beeldmateriaal toevoegen.