Verdachte (17) van twee explosies meldt zich na Team West

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober vonden twee explosies plaats in Zoetermeer. De eerste explosie, rond 23.00 uur, in de Streefkerkstraat. De tweede vond plaats rond 23.25 in de Ruivenstraat. Bij deze explosies raakte gelukkig niemand gewond, de woningen werden door de explosies beschadigd.

Team West en sociale media

In het opsporingsprogramma Team West en via sociale media zijn beelden getoond van de twee verdachten. Omdat de twee jongens zeer waarschijnlijk minderjarig zijn werden hun gezichten nu nog onherkenbaar gemaakt. De officier van justitie geeft ze hiermee de kans zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, worden de beelden de volgende uitzending wel herkenbaar getoond. Na deze oproep heeft zich één van de verdachten gemeld. Deze 17- jarige jongen zit nog vast en wordt gehoord.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak. Zo lukt het ons regelmatig om dankzij uw tips zaken op te lossen.