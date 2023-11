Jongen (16) beroofd en mishandeld in Oosterhout

Het slachtoffer zit rond 20.30 uur op een bankje in het park. Ineens lopen er drie jongens naar hem toe. Hij schat ze ongeveer tussen de 16 en 18 jaar oud. Een van hen draagt een rode jas, de andere twee een zwarte jas. Verder dragen ze allemaal donkere kleding. Het drietal spreekt de jongen in accentloos Nederlands aan en dwingen hem om mee te lopen. Als hij dit niet doet, dreigen ze hem in elkaar te slaan. Ter hoogte van de Slotbosse Toren maken de daders het voorwiel van zijn fiets los en gooien deze weg. Terwijl het slachtoffer doodsbang is, dwingen ze hem om zijn zakken te legen. Hierop pakken ze zijn telefoon af. Vervolgens dwingen de daders hem om zijn schoenen uit te trekken. Dit zijn schoenen van het merk ‘Yeezy’. Ook die nemen ze mee. Ondertussen krijgt het slachtoffer meerdere rake klappen in zijn gezicht. Terwijl het drietal met hun buit vlucht, gaat het slachtoffer met letsel aan zijn hoofd, een vernielde fiets en zonder schoenen richting huis. Hier wordt de politie gebeld.

Weet u meer?

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Opvallend is dat een van de daders het hele incident met een telefoon filmde. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2023282170.