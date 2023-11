Man gewond na mishandeling, twee mannen aangehouden

Agenten zijn rond 19.00 uur opgeroepen om naar een logiesgebouw aan de Kapelaan Kockstraat te gaan vanwege een vechtpartij. Daar treffen ze een gewonde man aan. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd. In het gebouw hebben de agenten twee verdachten (31 en 34 jaar) aangehouden. Een agent heeft zijn stroomstootwapen gebruikt omdat een van de verdachten hevig in verzet is gegaan. Beide mannen zitten vast voor verhoor.