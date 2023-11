Gewapende overval Odiliapeel: Drie personen aangehouden

Op het moment dat de overval gaande was zag een automobilist in het voorbijgaan van de snackbar dat er iets niet helemaal pluis was. De automobilist besluit zijn voertuig te stoppen en te observeren wat er zich afspeelde in de snackbar. Al snel werd het de automobilist duidelijk dat er sprake was van een overval. Toen de overvallers het hazenpad kozen besloot de automobilist in te grijpen. De automobilist zette met zijn auto de scooter met daarop de 2 overvallers klem.

De overvallers vervolgen dan hun vlucht te voet en worden niet veel later door agenten aangehouden. Een derde verdachte is aangehouden maar is inmiddels vrijgelaten omdat uit onderzoek bleek dat deze geen rol heeft gespeeld in de overval.

De twee verdachten zijn in de leeftijd van 15 en 17 jaar en woonachtig in de gemeente Land van Cuijk.

De recherche doet verder onderzoek naar de overval. Heeft u nog informatie die ons kan helpen? Dan horen wij graag van u op 0800-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via M. 0900-7000.