Jannine van den Berg vertrekt bij politie

Nationale politie

In 2011 startte de vorming van de Nationale Politie en maakte Jannine deel uit van de landelijke korpsleiding. Na vijf intensieve jaren, begon zij in 2016 aan een nieuwe uitdaging: ze werd politiechef van de Landelijke Eenheid. Onder haar leiderschap werden grote operationele successen behaald en werden de eerste noodzakelijke veranderingen bij de LE doorgevoerd.



Maar de naweeën van de reorganisatie, de gekozen inrichting en de plaats van de eenheid in het bestel, leidden tot structurele problemen en onrust binnen de LE. Kort voor het moment dat in 2022 werd besloten om de Landelijke Eenheid te splitsen, stopte Van den Berg als politiechef: ‘Het was na bijna zes jaar een natuurlijk moment om te vertrekken. Maar ik wenste de LE ook een nieuwe start, onder leiding van nieuwe politiechefs.’



De laatste twee jaar werkte Van den Berg aan de strategische internationale samenwerking en was zij verantwoordelijk voor de intelligence-portefeuille.