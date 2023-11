Podcast Takedown geeft kijkje in wereld cybercrime

Luisteraars van Takedown worden meegenomen in de wereld van cybercrime. In deze podcastserie vertellen onder anderen specialisten van THTC, het OM en private partijen over zes omvangrijke cybercrime-onderzoeken. Zij geven hiermee een inkijk in hun specialistische, technische werkveld.

Eerste aflevering: een onderzoek naar zeer schadelijke malware

In de eerste aflevering luister je naar het gesprek over het onderzoek naar de Rubella-malware. Een man die in 2019 is aangehouden, werd ervan verdacht op grote schaal foute software, zogenoemde malware, te hebben gemaakt en verkocht. Bij hem kon je programma’s kopen met namen als Rubella, Cetan en Dryad waarmee onder andere in word- en excel-bestanden verborgen code of malware ingebouwd konden worden.

Host

De host van de afleveringen is journalist Vivianne Bendermacher. Als founder van Techionista zet Bendermacher zich in voor scholing en training van vrouwen via ICT en technologie. Ze wordt regelmatig als deskundige uitgenodigd op radio en tv om haar visie over technologie te delen.

Team High Tech Crime

De specialisten van Team High Tech Crime (THTC), onderdeel van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid, onderzoeken complexe, (inter)nationale cybercrimezaken en nieuwe vormen van high tech crime. Hun doel? Nederland veiliger en minder aantrekkelijk maken voor cybercriminelen. THTC en andere cybercrimeteams van de politie zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s, bekijk hier de mogelijkheden.

Takedown

Met Takedown krijgen luisteraars een unieke kijk in het specialistische werk en technische werkveld van Team High Tech Crime. In elke aflevering wordt één cybercrime-onderzoek besproken. Takedown is vanaf vandaag, maandag 6 november, te beluisteren. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op Takedown in je favoriete app, zoals Spotify en Apple podcast. Laat ons in de reacties op de diverse kanalen vooral weten wat je ervan vindt.