Getuigen gezocht van explosies in Hendrinaland

Agenten kwamen beide nachten aan op de Hendrinaland en zagen dat er schade was aan de woning. De omgeving werd beide keren doorzocht, maar er werd geen verdachte meer aangetroffen.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de explosies en zoekt getuigen. Heeft u in een van deze nachten iets gezien of gehoord, dan komt de politie graag in contact met u. Beschikt u over beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Dan vragen wij u te kijken of er iets verdachts op deze beelden staat en deze beelden met ons te delen. U kunt contact opnemen via 0900-8844. Liever anoniem melden? Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.