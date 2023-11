Vuurwapen van straat na aanhouding 22-jarige Rotterdammer

De politie werd gisteren gealarmeerd over een vernieling van een woning aan de Gijsinglaan in Rotterdam. Toegesnelde agenten troffen daar een man aan die verdacht werd van de vernieling. Hierop probeerden agenten de 22-jarige man uit Rotterdam aan te houden, maar hij ging in verzet. Hierbij raakten twee collega’s gewond aan hun handen. Tijdens de aanhouding viel er een vuurwapen uit de zak van de verdachte en even later bleek dat hij ook een vuurwapen bij zich had. De man is aangehouden op verdenking van vernieling, wederspannigheid, vuurwapenbezit en bezit van zwaar vuurwerk.



Tipgeldregeling

Vuurwapenbezit leidt tot gebruik van vuurwapens waarbij slachtoffers kunnen vallen. Om (vuurwapen)geweld in Rotterdam terug te dringen is één van de maatregelen een beloning voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Een tipgever kan daarvoor maximaal 750 euro krijgen.



Heb jij een tip over een vuurwapen? Bel dan met Team Criminele Inlichtingen (TCI). Deze afdeling gaat zeer vertrouwelijk om met de gegevens van de melder. De hoofdofficier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond. Rotterdammers kunnen vermoedens van vuurwapens melden via het telefoonnummer van de Vuurwapentiplijn 06 479 562 32.