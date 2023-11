Man (76) aangehouden na bedreiging burgemeester

De burgemeester liep vandaag, maandag 6 november 2023, omstreeks 11.00 uur vanuit het gemeentehuis aan het Park 1 naar zijn geparkeerde auto. Daar riep de verdachte vanuit zijn auto diverse dreigementen en beledigingen naar de burgemeester, daarbij ook afkeurend verwijzend naar diens geaardheid. Ook moest het slachtoffer opzij springen om niet door de verdachte aangereden te worden.



Na de confrontatie met de burgemeester is de verdachte het gemeentehuis binnen gegaan hoewel hem dat vanwege eerdere misdragingen middels een tijdelijk toegangsverbod was verboden. Daar herhaalde de verdachte aan de balie diverse dreigementen en beledigingen aan het adres van de burgemeester.



De burgemeester heeft aangifte gedaan van bedreiging, poging zware mishandeling, discriminatie en belediging. Ook zou de verdachte huisvredebreuk gepleegd hebben door in strijd met een locatieverbod het gemeentehuis te betreden.

Getuigenoproep

De politie is nog op zoek naar getuigen van zowel het incident op de parkeerplaats als aan de balie in het gemeentehuis. Zij kunnen contact opnemen met de politie van het team Dongemond via 0900-8844, vermeld dan het dossiernummer 2023283417