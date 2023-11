Man met verzet aangehouden voor bedreiging

De politie kreeg maandag 6 november 2023 omstreeks 03.40 uur een melding dat een bij een appartement in de wijk Zanddonk de ruiten van de voordeur waren vernield. De buurman daarvan liet zich bij de komst van de politie luidruchtig horen en zien. Hem werd gevraagd of hij de vernieling had gepleegd, maar hij ontkende en de politie kon niet bewijzen dat dit wel zo was. Wel belemmerde hij door zijn agressieve gedrag de agenten bij hun werkzaamheden. Plotseling had hij een mes in zijn handen Hierop werd besloten de man aan te houden voor bedreiging. Hij pleegde flink verzet, waarbij uiteindelijk pepperspray ingezet moest worden om de man onder controle te krijgen.