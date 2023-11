Zeven verdachten aangehouden voor inbraak in vrachtauto

Een beveiliger meldde de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 01.00 uur dat hij een persoon op het industrieterrein had gezien die zich verdacht gedroeg. Reden voor de politie om daar onmiddellijk poolshoogte te nemen. De verdachte persoon werd aangetroffen en gecontroleerd. Hij had een wazig verhaal over zijn verblijf aldaar. De melding was voor politie en beveiliging wel reden om extra alert te zijn.

Gat in hekwerk

Uiteindelijk zagen de agenten zondagochtend dat via een gat in een hekwerk een bestelbus een bedrijventerrein opreed. Meerdere personen liepen het terrein op. Agenten zagen later dat dit bestelbusje het terrein wilde verlaten. Hierop volgende een gecoördineerde actie, waarbij zeven verdachten op heterdaad werden aangehouden. In de laadruimte van de bestelbus lag een grote partij elektronica die kennelijk kort daarvoor uit een vrachtwagen was gestolen Naast de bestelbus zijn ook twee personenauto’s in beslag genomen.