Buitengebied blijft aantrekkelijk voor criminelen

Transportsector

Ook de transportsector is gevoelig voor illegale praktijken. Basisteam Heuvelrug van de politie trof in de afgelopen weken meerdere illegale goederen aan bij bedrijven actief in de transportsector. Op 2 november werden controles uitgevoerd op vrachtwagens, bestelbusjes en andere voertuigen. Hierbij was sprake van een overlading, het niet kunnen tonen van geldende papieren, een andere lading dan op de vrachtbrief stond en een aanhouding voor drugsgebruik tijdens het rijden. ‘We zijn in Nederland zo goed ingericht met onze infrastructuur en bedrijvigheid dat criminelen daar handig mee weten om te gaan. Daarom controleren we de transportsector en gaan ook het gesprek met hen aan over de gevaren van ondermijning’, aldus burgemeester Gert-Jan Kats van de gemeente Veenendaal.



De gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit probeert ook te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Burgemeester Petra Doornenbal van de gemeente Renswoude ziet dat (drugs)criminelen jongeren al op zeer jonge leeftijd rekruteren. ‘Jongeren zijn vaak naïef of willen er graag bij horen. Dit moeten we tijdig stoppen door hier met elkaar alert op te zijn. Dat doen we door preventief met jongeren het gesprek aan te gaan en hen actief te waarschuwen voor criminele praktijken.’