Verdachte aangehouden in Amsterdamse cold case aangetroffen romp in het IJ

Vindplaats romp

Wat inmiddels ook is vastgesteld, is dat de romp in de nabijheid van de woning van de aangehouden verdachte in Amsterdam-Noord uit het water is gehaald. Hoewel het ruim tien jaar geleden is, doen rechercheurs dat toch een beroep op het geheugen van mogelijke getuigen die in deze omgeving iets verdachts of opvallends hebben gezien maar destijds getwijfeld hebben de politie te alarmeren. Als dit het geval is, doe dit alstublieft alsnog.