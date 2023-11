Mishandeling trambestuurder in Opsporing Verzocht en overval in Team West

Overval supermarkt - Van Zeggelenlaan - Den Haag

Een supermarkt aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag is op vrijdag 31 maart rond 23.00 uur overvallen. Onder bedreiging van een mes dwong de overvaller een medewerker van de supermarkt om hem geld te geven. Dat deed de medewerker niet en hij gooide met allerlei spullen naar de verdachte die er vandoor ging. De verdachte rende weg in de richting van de Laakkade en op de Schoolmeesterstraat gooide hij zijn mes weg. Op de parkeerplaats van de Withuysstraat deed hij zijn jas uit. In Opsporing Verzocht worden beelden getoond van de verdachte.

Mishandeling trambestuurder - Centrum West- Zoetermeer

Een trambestuurder van de Randstadrail is donderdagavond 2 november rond 21.00 uur bij de halte Centrum-West (zie foto) door twee nog onbekende mannen zwaar mishandeld. De trambestuurder sprak bij de halte de twee jonge mannen aan die met een elektrische step de lift blokkeerden. Vrijwel direct werd de trambestuurder van meerdere kanten door het tweetal aangevallen. De mannen sloegen en schopten het slachtoffer, waardoor het slachtoffer op de grond viel. Omstanders vingen het slachtoffer op. Het slachtoffer moest direct naar het ziekenhuis. De trambestuurder liep door de mishandeling een hersenschudding op en kan tot op de dag van vandaag nog steeds niet werken. Van de twee mannen zijn goede camerabeelden beschikbaar. In de uitzending wordt een oproep gedaan aan het tweetal om zich te melden. Doen ze dat niet of als hun identiteit niet bekend wordt, worden volgende week herkenbare beelden van deze twee getoond.

Explosie - Hoofdstraat - Leiderdorp

Bij een voordeur van een woning aan de Hoofdstraat vond op dinsdagavond 25 juli kort na middernacht, zo rond 00.30 uur een explosie plaats. De Hoofdstraat in Leiderdorp ligt aan de Oude Rijn in 'het oude dorp' op korte afstand van het centrum van Leiden. In deze woning woont een 81-jarige vrouw die heel veel geluk heeft gehad dat haar zoon thuis was. De zoon sloeg op tijd alarm en heeft samen met buurtbewoners de brand geblust. De bewoonster schrok enorm, vooral toen ze zich realiseerde wat er had kunnen gebeuren als haar zoon niet thuis was geweest. De vrouw woont hier al 32 jaar en heeft met niemand ruzie of problemen. In de uitzending toont de politie beelden van een onbekende fietser die vanuit de Hoge Rijndijk komt aanfietsen. Een van de fietstassen is gevuld met een witte zak. Door de klap van de explosie ontstond grote schade aan de woning. Het deurkozijn en twee ramen naast de deur werden daardoor vernield. In de hal van de woning raakten het gordijn de deurmat en de deur beschadigd door de brand. De onbekende fietser fietste na de weg in de richting van de Willem van der Madeweg. Daarbij valt op dat de witte tas die in de linker fietstas zat, nu leeg lijkt.

Brandstichting - Meerhof - Leiden

Twee onbekende mannen staken in de nacht van zondag 24 september rond 03.35 uur twee voertuigen in brand, die voor een woning aan het Meerhof stonden. Team West toont beelden van twee mannen die hierbij betrokken waren. Op de beelden is te zien dat één van de twee een auto overgiet met een vloeibaar middel uit een jerrycan. Na de brandstichting renden de twee mannen naar het einde van de straat. Mogelijk renden ze daarna weg in de richting van de Boshuizerkade of naar het Weidehof.



