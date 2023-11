Politie pakt twee verdachten op na steekincident in Helmond

Aanleiding

Wij kregen rond 21.40 uur een melding van een steekincident tussen twee mannen op de balustrade van de flat aan de Van Diemenstraat. De aanleiding zou een ruzie zijn. Beide mannen (26 jaar, 42 jaar) vertoonden verwondingen. De 26-jarige man had onder meer een steekwond aan zijn been én is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.



Onderzoek

De politie heeft na het incident sporen – en buurtonderzoek verricht in en bij de flat. Over de aanleiding en exacte toedracht blijft nog veel onduidelijk. Beide mannen zitten vast voor verhoor.

Info of camerabeelden?

Heb je informatie en/of camerabeelden over dit incident én heb je die nog niet met ons gedeeld? Doe dat alsnog via een van onderstaande informatieknoppen.