Veel schade na explosie bij zorginstelling

De politie doet onderzoek naar de explosie en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien voor of na de explosie aan de Oostenburgervoorstraat? Of heeft u meer informatie? Laat het de politie weten via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.

Zaaknummer: 2023252929