Onderzoek naar omstandigheden rondom overlijden van Cas Steenbergen heropend

Cas is in de nacht van 16 op 17 juli 2022 ernstig gewond geraakt, toen hij van het feestterrein bij CH De Wolden in Veeningen naar zijn huis in De Schiphorst fietste. De ouders van Cas troffen hem ’s ochtends aan en op dat moment was hij niet meer bij kennis. Op 15 augustus 2022 overleed de toen 23-jarige Cas.



De politie is op 17 juli begonnen met een onderzoek naar wat er met Cas kan zijn gebeurd. Als politie en OM gingen we er tot nu toe vanuit dat er sprake was van een noodlottig ongeval, ergens tussen het feestterrein en zijn huis in De Schiphorst. Tot op heden is echter nog onduidelijk wat er precies is gebeurd met Cas. We hopen dat we op basis van die nieuwe informatie én aanvullend onderzoek duidelijk kunnen krijgen wat de oorzaak kan zijn geweest voor het ernstige letsel van Cas.



Dat aanvullende onderzoek is volop gaande. We hebben inmiddels gesproken met mogelijke getuigen en betrokkenen en we kijken opnieuw naar de resultaten van het eerdere onderzoek. Samen met de nieuwe informatie moet dat leiden tot een betere tijdlijn en reconstructie van wat er met Cas kan zijn gebeurd. We hopen op korte termijn meer informatie vanuit het onderzoek te kunnen delen.