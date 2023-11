Vrouw overleden na aanrijding

Na de aanrijding met de personenauto overleed de voetganger ter plaatse aan haar verwondingen. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit Lekkerkerk.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Heeft u informatie over het ongeluk die mogelijk van belang is voor het onderzoek? Laat het alstublieft weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.

Heeft u het ongeluk zien gebeuren en heeft u behoefte aan steun? Dan kunt u terecht bij Slachtofferhulp. Slachtofferhulp is telefonisch bereikbaar via 0900-0101.