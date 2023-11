62-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van bedreiging burgemeester

Op maandagmorgen 6 november was de burgemeester aanwezig op de Grote Markt in Gorinchem ter hoogte van het oude stadhuis. Daar wordt zij aangesproken en er ontstaat een discussie tussen haar en een 62-jarige Gorcumer. De burgemeester heeft aangifte gedaan van bedreiging. Na onderzoek is besloten de man hiervoor vanmorgen aan te houden.



Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar de bedreiging. Er waren veel mensen getuige van het voorval. Heeft u het incident zien plaatsvinden, maar nog niet met de politie gesproken? Dan komt de recherche graag alsnog met u in contact. Neem daarvoor contact op via onderstaande contactmogelijkheden.